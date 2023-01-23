الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات خلال اقتحامها عدة بلدات وقرى في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مكتب "إعلام الأسرى" بأن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات في عدة مناطق بالضفة، عرف من بينهم:

محمود الطقطوق- نابلس

عبد الرحمن القرعاوي- طولكرم

قتادة محمد عسس- طولكرم

أحمد خليل أمارة- طولكرم

الطفل سيف درويش- بيت لحم

أكرم ملش- بيت لحم

المحرر نضال الحسنات- بيت لحم

سامر المهر- جنين

أحمد المهر- جنين

محمود المهر- جنين

المحرر عدي مصطفى نخلة- رام الله

عبد الله حسن صافي- الخليل

ليث محمود أبو زنيد- الخليل

مؤمن مصطفى أبو جحيشه- الخليل

يتبع...