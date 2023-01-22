"صامدون" تنظم أسبوع التضامن الدولي مع القائد سعدات والحركة الأسيرة

وطن: نظمت شبكة صامدون للدّفاع عن الأسرى الفلسطينيين، بالتعاون مع 220 مؤسسة صديقة حول العالم سلسلة من الفعاليات التضامنية مع أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وأوضحت "صامدون" أن الفعاليات التضامنية مع الأسير أحمد سعدات كانت قد نظمت خلال الأسبوع الماضي في ألمانيا والسويد وهولندا وإسبانيا وسويسرا وبلجيكا وكندا وفرنسا واليونان والولايات المتحدة وبريطانيا وإيرلندا وإيطاليا وغيرها.

وسلطت "صامدون" الضوء خلال فعالياتها التضامنية مع القائد سعدات، على جرائم الاحتلال بحق الحركة الأسيرة الفلسطينية، وبخاصة ما يتعلق بسياسة الإهمال الطبي المتعمّد ومواجهة قانون الاعتقال الإداري والتهديدات التي يطلقها وزراء الاحتلال في حكومة نتنياهو اليمينية ضد قيادات الأسرى في السجون، وسياسة التنسيق الأمني التي تنتهجها سلطة أوسلو، مطالبين بالتحرير الفوري لكل الأسرى السياسيين من سجون الاحتلال والسلطة الفلسطينية.

وتضمن نشاط "شبكة صامدون" تسليط الضوء على قضية جورج إبراهيم عبد الله في السجون الفرنسية، والأسرى الفلسطينيين الثلاثة في أمريكا من منظمة الأرض المقدسة، وصولاً إلى القضايا المحلية مثل التعريف بالقوانين العنصرية التي تنتهجها الدولة الألمانية لملاحقة العمل السياسي المعادي للإمبريالية والصهيونية.