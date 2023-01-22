الاحتلال يفرض غرامة مالية على مواطن من الأغوار مقابل الإفراج عن مركبته

وطن: فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، غرامة مالية على مواطن من الأغوار الشمالية؛ مقابل الإفراج عن مركبته الخاصة التي استولت عليها في وقت سابق.

وقال الناشط الميداني فارس فقها، إن الاحتلال فرض غرامة مالية على المواطن عادل عوض من منطقة "أم الجمال" بقيمة 3083 شيقلا، مقابل الإفراج عن مركبته.

يشار إلى أن الاحتلال يجبر المواطنين في الأغوار على دفع أموال باهظة سنويا، مقابل الإفراج عن مركباتهم وجراراتهم الزراعية والمعدات التي يستولي عليها.