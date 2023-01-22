الاحتلال يواصل بناء جدار الفصل العنصري جنوب غرب جنين

وطن: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بناء جدار الفصل العنصري بمحاذاة قرية طورة الواقعة في منطقة يعبد، جنوب غرب جنين.

وقال رئيس مجلس قروي طورة طارق قبها، إن قوات الاحتلال تواصل وضع قطع اسمنتية ضخمة بطول 9 أمتار إلى جانب الشيك المقام في الجهة الشرقية من القرية، في سعيها لتعزيز جدار الفصل العنصري.

وأضاف أن قوات الاحتلال منعت المواطن جمال قبها من إدخال أدوات زراعية إلى أرضه بهدف تقليم أشجار الزيتون.

ولفت قبها إلى قوات الاحتلال ما تزال، ولليوم الثالث على التوالي، تسيطر على منزل الشقيقين محمد ونسيم حسن زيد في قرية طورة الشرقية المجاورة، وتُقيّد حركة ساكنيه، بعد أن حولته إلى نقطة عسكرية.

المصدر: (وفا)