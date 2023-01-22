آرسنال يحسم القمة أمام مانشستر يونايتد ويبتعد بالصدارة

وطن: خطف فريق أرسنال فوزًا ثمينًا من ضيفه مانشستر يونايتد بثلاثية لهدفين مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز أهداف أرسنال كل من إيدي نكيتياه "هدفان" في الدقيقتين 24، و90 على التوالي، وبوكايو ساكا بالدقيقة 53، فيما سجل ماركوس راشفورد في الدقيقة 17، ولياندرو مارتينيز عند الدقيقة 59 هدفي مانشستر يونايتد.

ورفع أرسنال رصيده في الصدارة إلى 50 نقطة، وله مباراة مؤجلة، وبفارق 5 نقاط أمام وصيف جدول الترتيب مانشستر سيتي، و11 نقطة أمام مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الرابع برصيد 39 نقطة، وبفارق الأهداف وراء نيوكاسل يونايتد.

"هاتريك"

بدوره، تغلب مانشستر سيتي بسهولة على ضيفه وولفرهامبتون بثلاثية نظيفة على ملعب "الاتحاد" سجلها إيرلينج هالاند في الدقائق 40، و50، و54 على التوالي، ليرفع الفائز رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 17 نقطة بالمركز 17.

وفي مباراة أخرى، تعادل ليدز يونايتد مع برينتفورد بدون أهداف.