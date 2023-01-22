د. ابو هولي يستقبل وفدا من قدامى لاعبي غزة بعد عودته من لبنان

وطن: استقبل عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي، في مكتبه بمدينة غزة، وفد الجمعية الفلسطينية لقدامى الرياضيين "قدامى لاعبي غزة"، الذي عاد من لبنان قبل أيام، بعد رحلة رياضية ووطنية ناجحة.

و ترأس الوفد الرياضي: زياد أبو سمره، وضم: حسام الغرباوي الناطق الإعلامي، الكابتن سعود حمد، زكريا الكفارنة، عمر صلاح، محمد البرقي، ممدوح الغزاوي، إحسان الريفي، محمد قشطة، ورافق الوفد حازم المصدر نجل الرياضي الكبير المرحوم سليم المصدر..

و أعرب الدكتور أبو هولي عن فخره واعتزازه لما قدمه الوفد من برنامج رياضي ووطني مميز حظي بإعجاب الجميع، مُؤكداً أن "ما يقدمه تجاه أهلنا في مخيمات الشتات بلبنان هو واجب ويستحقون أكثر، إلى جانب ما نقوم به هنا في قطاع غزة والضفة الغربية، وكل أماكن التواجد".

وأشار إلى أنه "لقد قمت بزيارة المخيمات مرات عدة، وشاهدت عن كثب حجم المعاناة، ودائرة شؤون اللاجئين تعمل على التخفيف عن كاهل أبناء شعبنا في المجالات كافة".

ورأى الدكتور أبو هولي أن "زيارة وفد قدامى لاعبي غزة للمخيمات، كان له وقع مميز على أبناء شعبنا هناك"، لافتاً إلى أن "الوفد استطاع نقل الصورة الصادقة عن الرياضة الفلسطينية بصبغة وطنية يعيشها شعبنا في الداخل والشتات".

ووجه "التحية والتقدير لأبناء شعبنا في مخيمات لبنان الشقيق، الذين يحملون الهم الفلسطيني، ويحافظون على هويتهم الوطنية، متشبثين بالعودة إلى الوطن، ويبدعون في كل المحطات من أجل قضيتهم وحقوقهم".

كما حيا "الشعب اللبناني الشقيق، الذي احتضن شعبنا على مدار تاريخ الثورة الفلسطينية، واختلط الدم الفلسطيني واللبناني على تراب لبنان الشقيق في الأماكن كافة".

وطالب الدكتور أبو هولي الوفد بـ"ضرورة نقل معاناة شعبنا إلى كل الأطر الرياضية والمؤسسات، من أجل تسليط الضوء على معاناتهم، ووضع خطة لمساعدتهم بالطرق كافة، في ظل الاستهداف المبرمج للاجئ الفلسطيني".

وقدم الرياضي رئيس الوفد الكبير زياد أبو سمره، الشكر إلى الدكتور أحمد أبو هولي على "دوره المتقدم في إنجاح البعثة، حيث تم بتوجيهاته استقبال الوفد من دائرة شؤون اللاجئين فور وصوله إلى "مطار رفيق الحريري الدولي" في بيروت، برفقة الأخوة في اتحاد كرة القدم - فرع الشتات واللجان الشعبية هناك، وتم توفير وسيلة نقل "باص" للوفد على مدار 20 يوماً في لبنان، واحتضان الوفد من دائرة شؤون اللاجئين".

وشدد على أن "توجيهات الدكتور أبو هولي، كان لها الأثر في إنجاح زيارة الوفد، لذلك وجب له الشكر والتقدير من "الجمعية الفلسطينية لقدامى الرياضيين" التي يشاركها على الدوام في أنشطتها وفعالياتها كافة، ولا يقصر بذلك، وعلى جهوده في إنجاح زيارة بعثة قدامى لاعبي غزة في لبنان الشقيق".

ونقل أبو سمره إلى الدكتور أبو هولي "تحيات أبناء شعبنا في مخيمات الشتات في لبنان، حيث تحظى دائرة شؤون اللاجئين برئاسة الدكتور أبو هولي، باحترام وتقدير كبير بين أبناء شعبنا لجهودها في التخفيف عن معاناتهم في كل الأماكن وبمختلف المجالات"، مبيناً أن “الوفد استمع هناك إلى الكثير مما يقدمه الدكتور أبو هولي لدعم صمود أبناء شعبنا في المخيمات”.

وشدد على أن "الوفد لن يدخر جهداً في تسليط الضوء على معاناة أبناء شعبنا هناك، وسيبقى ينقل الصورة الحية لما شاهدناه من أجل التخفيف عنهم ومساندتهم".

وأطلع أبو سمره، الدكتور أبو هولي على "أبرز المحطات لبرنامج البعثة في لبنان الشقيق، الذي حمل الطابع الرياضي والوطني على مدار 20 يوماً، حيث زار الوفد برفقة الأخوة في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم - فرع الشتات ونادي الأنصار، المخيمات كافة، وأقام مباريات كروية عدة مع الرياضيين الفلسطينيين واللبنانيين هناك، وسط حفاوة استقبال وكرم ضيافة مبهر، حيث تسابق الجميع على احتضان الوفد، كما نقل له معاناة الرياضة الفلسطينية في الشتات داخل المخيمات"، آملاً أن "تتحسن الظروف لأبناء شعبنا للتخفيف من معاناتهم حتى يعودوا إلى أرضنا فلسطين".

وأعرب عن "فخره واعتزازه بزيارة لبنان الشقيق، ومشاركة أبناء شعبنا والرياضيين هناك في برنامج زيارة مميز"، مؤكداً أن |الوفد عاد إلى قطاع غزة بشحنة معنويات كبيرة، استمدها من أبناء شعبنا هناك، وهم يحافظون على الهوية الفلسطينية، وتركوا في قلوبنا بصمات مميزة، ونحن عدنا إلى قطاع غزة وتركنا قطعة من الروح هناك بين أهلنا".

وختم أبو سمره موجهاً "الشكر الكبير إلى الدكتور أبو هولي على ما يقدمه لأبناء شعبنا من مجهودات وطنية تعكس شخصيته النضالية، التي نعتز ونفتخر بها كرياضيين، والجميع يعرف دوره وعشقه للرياضة وميوله الدائمة لمساندة ودعم الرياضيين، وهذا لا يخفى على أحد".

وقدم أبو سمره" درع شكر وتقدير إلى الدكتور أبو هولي على دوره المميز والمتقدم لإنجاح البعثة.

المصدر: (PNN)