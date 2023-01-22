الافراج عن المقدسي محمد أبو الحمص بشرط الإبعاد عن حي الشيخ جراح 15 يوما

وطن: أفرجت شرطة الاحتلال، اليوم الأحد، عن الناشط المقدسي محمد أبو الحمص، بشرط الإبعاد عن حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة لمدة (15 يوما).

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت ظهر اليوم الناشط محمد أبو الحمص من الحي، بزعم الإخلال بالأمن وتعريض حياة الجمهور للخطر.

كما فرضت شرطة الاحتلال على أبو الحمص التوقيع على كفالة مالية قيمتها (5 آلاف شيقل)، وتوقيع الكفيل على كفالة أخرى قيمتها (5 آلاف شيكل).

وكانت شرطة الاحتلال سلمت الناشط أبو الحمص يوم الجمعة الماضي قرارًا بالإبعاد عن بابي الساهرة وباب العمود لمدة (15 يوما).