الاحتلال يمنع الناشطة المقدسية عبير أبو خضير من دخول الضفة

وطن: أفرجت شرطة الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، عن الناشطة المقدسية عبير أبو خضير، بعد تسليمها قرارًا يقضي بمنعها من دخول الضفة الغربية.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الناشطة عبير أبو خضير في شعفاط، واقتادتها إلى مركز الشرطة وسلمتها قرار منعها من دخول الضفة الغربية حتى تاريخ 18 – 7 – 2023.

وتعرضت الناشطة عبير للاعتقال والاعتداء الوحشي على أيدي قوات الاحتلال عدة مرات، وهي زوجة الأسير المحرر ناصر أبو خضير ونجلها الأسير المحرر عنان.