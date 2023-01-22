مستوطنون يتنكرون بزي عسكري يحاولون تفتيش منازل في عرب المليحات غرب أريحا

وطن: اقتحم مستوطنون متنكرون بزي عسكري، اليوم الأحد، تجمع عرب المليحات شمال غرب مدينة أريحا، وحاولوا تفتيش منزل واستجواب ساكنيه، قبل أن يتصدى لهم الأهالي ويجبرونهم على الفرار.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو المحامي حسن مليحات ، إن نحو 6 مستوطنين مسلحين من البؤر الاستيطانية المقامة في طريق المعرجات الرابطة بين محافظتي رام الله وأريحا، مستقلين مركبة مدنية، اقتحموا تجمع عرب المليحات، وحاولوا تفتيش منزل المواطن محمد سليمان مليحات في غياب صاحبه، والتدقيق في البطاقات الشخصية لقاطنيه.

وأضاف، أن المستوطنين لاذوا بالفرار بعدما تصدى لهم الأهالي ومجموعة من النساء.