اتحاد العاملين العرب في وكالة الغوث يعلن البدء بالاضراب المفتوح حتى اشعار آخر

وطن: أعلن اتحاد العاملين العرب في وكالة الغوث في الضفة الغربية عن بداية الاضراب المفتوح لجميع القطاعات غدا الاثنين.

واكد الاتحاد في بيان وصل وطن نسخة عنه بدء الاضراب المفتوح يوم غد الاثنين والى اشعار اخر، و"عدم التعاطي مع اي اتصالات من قبل ادارة وكالة الغوث، وان المرجع الاول والاخير هو اتحاد العاملين ممثلا برئيسه واعضائة".

ولفت الاتحاد انه "جرى عقد لقاء مع اعضاء المكتب التنفيذي للجان الشعبية في الضفة الغربية اليوم الاحد، وأكدوا على الدعم الكامل للاتحاد في خطواته النقابية وتم الاتفاق معهم على تشكيل لجنة مشتركة لإدارة الازمة اثناء الاضراب، وفي حال حدوث اقتحامات او اجتياحات في أحد المخيمات سيتم فتح العيادات مباشرة للتعامل مع الإصابات".

ولفت الاتحاد انه قرر السماح للحراس بالدوام تحت عنوان مضرب متطوع وذلك حرصا على سلامة المباني والمنشآت.