هيئة الأسرى: 12 أسيرًا في عزل "مجدو" يعانون أوضاعًا معيشية صعبة

وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، بأن هناك 12 أسيرًا محتجزين في عزل سجن "مجدو"، يعانون ظروفاً اعتقالية سيئة للغاية، وإن إدارة السجن لا توفر لهم أي من متطلبات الحياة الأساسية.

وبينت الهيئة في بيان، أن عقاب هؤلاء الأسرى لا يتوقف عند حد العزل، بل تتعمد إدارة سجن "مجدو" تنفيذ جملة من الإجراءات التعسفية بحقهم، لجعل حياتهم جحيمًا لا يطاق، فلا تزال تمنعهم من حقوقهم الطبيعية، كالخروج إلى الفورة، أو زيارة ذويهم.

وأشارت إلى أن هؤلاء الأسرى يتواجدون في غرف ضيقة جدًا ومليئة بالحشرات والقوارض، ومنقطعين عن العالم الخارجي.

وقالت محامية الهيئة حنان الخطيب، إن من بين الأسرى المعزولين: الأسير علي أبو بكر من جنين، محكوم لمدة 18 شهرًا، وكان يفصله عن الحرية 20 يومًا فقط قبل أن تتم عملية النفق، وعلى ضوء العملية صدر بحقه حكمًا إضافيًا، ويتواجد بالعزل منذ أكثر من 15 شهرًا.

أما الأسير قصي ربيع مرعي من مخيم جنين، فقد كان محكومًا سنة ونصف، وتبقى له 56 يومًا للإفراج، ليتم حكمه بقضية مساعد مشارك بعملية "أسرى جلبوع" مدة 4 سنوات.

والأسرى المعزولون في عزل "مجدو"، هم: محمد صفران، يوسف المبحوح، محمد أبو بكر، علي أبو بكر، قصي مرعي، إياد جرادات، صبحي شقيرات، أسعد الرفاعي، ربيع أبو النواس، محمد الشناوي، عدي عياش، وإسلام عبد الله.