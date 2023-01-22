إطلاق نار يستهدف مستوطنة "كريات أربع" شرق الخليل

وطن: استهدف مقاومون اليوم الاحد مستوطنة"كريات اربعة" المقامة على اراضي المواطنين في مدينة الخليل.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضٍ فلسطينية في مدينة الخليل، تعرضت لإطلاق نار مساء اليوم الأحد، دون وقوع إصابات بين المستوطنين.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن جيش الاحتلال شرع بإغلاق الطرق في "كريات أربع" بعد تعرض أحد المنازل فيها لإطلاق نار، وفرض إجراءات أمنية وعسكرية مُشددة في المنطقة.

بينما قالت مصادر عبرية ان جيش الاحتلال طلب من المستوطنين اغلاق الشبابيك خشية تكرر عملية اطلاق النار، في ظل عمليات البحث عن مطلقي النار.