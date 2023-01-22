الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من القدس وطمون

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الناشط المقدسي محمد أبو الحمص، أثناء تواجده في حي الشيخ جراح، بحجة حيازة العلم الفلسطيني.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الناشطة المقدسية عبير أبو خضير من بلدة شعفاط شمال القدس المحتلة، بعد مداهمة منزل زوجها الأسير المحرر ناصر أبو خضير.

في السياق ذاته، مددت سلطات الاحتلال اعتقال منذر حمادة من بلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، حتى الثلاثاء القادم، وهو زوج الأسيرة فدوى حمادة، كما ومددت اعتقال الشقيقين محمد ودجانة عطون من بلدة صور باهر بالقدس حتى الأربعاء القادم.

ومن بلدة طمون بمحافظة طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين يزن ووديع نادر بشارات أثناء مرورهما عبر حاجز جبارة العسكري جنوب مدينة طولكرم.