نتنياهو يقيل درعي من منصبيه كوزير للداخلية والصحة

وطن: أقال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، رئيس حزب شاس، أرييه درعي، من منصبيه كوزير للداخلية والصحة، بموجب قرار محكمة الاحتلال العليا، يوم الأربعاء الماضي بإلغاء قرار نتنياهو تعيين درعي وزيرا.

وقرأ نتنياهو رسالة إقالة درعي خلال اجتماع الحكومة، وقال له "إنني مضطر بقلب حزين وبأسف شديد وبشعور صعبة للغاية أن أنقلك من ولايتك كوزير في الحكومة".

وكانت محكمة الاحتلال العليا، قد أبطلت يوم الأربعاء الماضي، قرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بتعيين رئيس حزب شاس أرييه درعي وزيرا.

وبعثت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، رسالة إلى نتنياهو في أعقاب قرار المحكمة العليا بإلغاء تعيين درعي وزيرا، وشددت على أن نتنياهو لا يمكنه تولي منصبي درعي كوزير للداخلية والصحة، بسبب خضوعه لمحاكمة في مخالفات جنائية يتهم فيها بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وأن عليه تعيين شخصين مكان درعي.