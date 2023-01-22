الصين تسجّل 13 ألف وفاة في المستشفيات مرتبطة بكوفيد في أسبوع

وطن: أبلغت الصين، عن تسجيلها 13 ألف وفاة على صلة بكوفيد-19 في المستشفيات بين 13 و19 كانون الثاني/يناير، فيما قال مسؤول صحي إن الغالبية العظمى من السكان أصيبوا بالوباء.

وأوضح المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان صحفي، أنه خلال هذه الفترة، توفي 681 مريضا في المستشفى بعد تعرّضهم لفشل تنفسي بسبب كوفيد و11977 بسبب أمراض أخرى مرتبطة بالفيروس.

وهذه الأعداد لا تشمل من قضوا بكورونا في منازلهم.

في منتصف كانون الثاني/يناير، بعد أكثر من شهر من إلغاء القيود الصحية، أبلغت الصين عن تسجيلها حوالى 60 ألف وفاة مرتبطة بكوفيد في المؤسسات الطبية في البلاد بين 8 كانون الأول/ديسمبر 2022 و12 كانون الثاني/يناير 2023، وهي حصيلة يعتقد أنها لا تعكس العدد الفعلي الأعلى للوفيات.