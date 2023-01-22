نادي الأسير: الاحتلال قرر نقل 60 أسيرا الى سجن جلبوع

وطن: قال نادي الأسير ان إدارة سجن "ريمون" شرعت بنقل (35) أسيرا إلى سجن "جلبوع"، وسيتم نقل (25) آخرين يوم غد.

وقال نادي الأسير ان هذا النقل يأتي بعد أسبوع من عملية نقل جرت بحقّ (70) أسيراً من سجن "مجدو" إلى سجن "جلبوع"، وسبق ذلك نقل (80) أسيرًا من سجن "هداريم" إلى سجن "نفحة"

وتأتي عملية النقل هذه في ضوء عمليات نقل واسعة أعلنت عنها إدارة سجون الاحتلال، والتي قد تطال 2000 أسير.

ومن الجدير ذكره أن عمليات النقل تستهدف حالة "الاستقرار" التي يحاول الأسير أن يصنعها بظروف صعبة، وشاقة جدًا داخل السّجن، حيث تحاول إدارة السجون من خلالها فرض مزيد من أدوات السّيطرة والرّقابة على الأسرى