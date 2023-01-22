نتائج انتخابات غرفة تجارة غزة

وطن: أعلنت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية، اليوم الاحد، أسماء الفائزين في انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة.

وأوضحت اللجنة في بيان صحفي، أن (1163) ناخبا من أصل (1591)، بما نسبته 73%، مارسوا حقهم الانتخابي في انتخاب 13 عضوا لمجلس إدارة الغرفة، الذي تنافس على مقاعده 25 مرشحا.

وجرت العملية الانتخابية التي أشرف عليها وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، بحضور مراقبين عن المرشحين في جو ديمقراطي ونزيه، ولم يسجل أي اعتراض أو طعن أثناء تلك العملية وأثناء فرز الأصوات.

وتجرى انتخابات الغرف التجارية الصناعية لأول مرة بشكل موحد في جميع محافظات الوطن ضمن برنامج زمني متسلسل، وأجريت في غرف محافظات: أريحا والأغوار، وبيت لحم، وطوباس وسلفيت وبالتزكية في غرف محافظات دير البلح، ورفح ، وخان يونس، وشمال غزة، وجنين، وقلقيلية، ورام الله والبيرة من أصل 18 غرفة.