"الأهلي" يتجاوز "الزمالك" بثلاثية نظيفة

وطن: فاز "الأهلي" على غريمه التقليدي ومضيفه "الزمالك" بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، في ختام مباريات المرحلة الرابعة عشرة من الدوري المصري لكرة القدم.

وابتعد "الأهلي" في الصدارة مع 34 نقطة بفارق 4 و7 نقاط تباعا عن مطارديه المباشرين "فيوتشر" و"بيراميدز" في المركزين الثاني والثالث. ويحتل "الزمالك"، حامل اللقب، المركز الرابع مع 26 نقطة.

وسجل ثلاثية "الأهلي" محمود عبد المنعم "كهربا" في الدقيقة (61) والبديل محمد شريف في الدقيقتين (75 و90).

وكان الشوط الأول متواضعا فنيا، وانحصر اللعب بغالبية فتراته في وسط الملعب مع تحفظ دفاعي من الجانبين دون فاعلية هجومية وخطورة على المرميين.

وفي الشوط الثاني، تمكّن "الأهلي" من افتتاح التسجيل بهجمة منظمة بعد تمريرة من حسين الشحات خلف دفاع "الزمالك"، حوّلها حمدي فتحي برأسه إلى "كهربا" الذي أكملها رأسية أيضا إلى يمين حارس مرمى "الزمالك" محمد عواد في الشباك في الدقيقة (61).

وبعد ربع ساعة ومن هجمة مرتدة، أرسل محمد هاني تمريرة عرضية مرت من دفاع "الزمالك" لتجد محمد شريف الخالي من الرقابة ليسددها إلى المرمى محرزا الهدف الثاني.

وأجرى مدرب "الزمالك" البرتغالي جوزفالدو فيريرا عدة تغييرات هجومية سعياً لتعديل النتيجة، فضغط لاعبوه وكثرت التسديدات من إمام عاشور ودونغا ولكنها افتقدت للخطورة على مرمى محمد الشناوي.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، أرسل التونسي علي معلول عرضية متقنة سددها شريف بيساره إلى يمين عواد محرزا هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه.