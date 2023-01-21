تعادل بطعم الخسارة يحسم قمة ليفربول وتشيلسي

وطن: حسم التعادل السلبي قمة ليفربول وضيفه تشيلسي على ملعب "أنفيلد"، مساء السبت، في الجولة 21 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفع ليفربول رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثامن، وهو نفس رصيد تشيلسي بالمركز العاشر.

وفي مباريات أخرى، فاز وستهام يونايتد على إيفرتون بهدفين نظيفين، وأستون فيلا على ساوثهامتون بهدف دون مقابل، وتعادل ليستر سيتي مع برايتون بهدفين لمثليهما، وبورنموث مع نوتينجهام فورست بهدف لهدف، وكريستال بالاس مع نيوكاسل يونايتد بدون أهداف.