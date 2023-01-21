مسيرة في جنين تنديدا بعدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا

وطن: شاركت جماهير شعبنا في مخيم جنين، مساء اليوم السبت، في مسيرة تنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على شعبنا، وجريمة إعدام الشهيدين أدهم جبارين وجواد بواقنة يوم الخميس الماضي.

وانطلقت المسيرة من أمام المسجد الكبير في مخيم جنين، باتجاه بيت عزاء الشهيدين في مقر النادي، وسط ترديد الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال، والداعية إلى الوحدة الوطنية وتفعيل المقاومة الشعبية للتصدي لهذه الجرائم.

وحمل المشاركون العلم الفلسطيني وصور الشهيدين جبارين وبواقنة.

وعقب المسيرة، نظم مهرجان خطابي ألقيت خلاله عدة كلمات لممثلين عن حركة "فتح" وسائر فصائل العمل الوطني والإسلامي، الذين أكدوا أن جرائم الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة لن ترهب شعبنا ولن تثنيه عن مواصلة النضال حتى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وطالبوا المجتمع الدولي وكافة أحرار العالم بتوفير الحماية لشعبنا ووقف الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال عليه يوميا، مشددين على الوحدة الوطنية والتي هي السلاح الأقوى لشعبنا في تصديه لعدوان الاحتلال.

وفي نهاية المهرجان الخطابي تم تكريم ذوي الشهيدين.

كما انطلقت مسيرة للمركبات من بلدتي اليامون وجبع، جابت شوارع جنين، وصولا إلى بيت عزاء الشهيدين بمشاركة ذوي الشهداء وفعاليات البلدتين. وأم بيت العزاء آلاف المواطنين من محافظة جنين وكافة محافظات الوطن.

المصدر: (وفا)