دوري الأولى: "العبيدية" يستعيد الصدارة بخماسية في شباك "الكرمل"

وطن: استعاد "شباب العبيدية" صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى "الاحتراف الجزئي"، بعد فوزه على "الكرمل" بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الخضر جنوب بيت لحم، في ختام مباريات الأسبوع الرابع عشر من الدوري.

وافتتح "العبيدية" التسجيل في الدقيقة 23 بهدف سجله محمد مصباح بشير بالخطأ في مرمى فريقه، وأضاف مهند زواهرة الهدف الثاني في الدقيقة 29، وسجل رامز أبو سرحان الهدف الثالث في الدقيقة 34، لينهي الشوط الأول متقدما بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، سجل أحمد موسى صافي الهدف الرابع في الدقيقة 57، قبل أن يضيف مرتضى أبو سرحان الهدف الخامس في الدقيقة 89.

ورفع "شباب العبيدية" رصيده إلى 34 نقطة بفارق نقطتين عن الوصيف "السواحرة"، في حين تجمد رصيد "الكرمل" عند نقطة وحيدة، ليقترب أكثر من الهبوط إلى الدرجة الثانية، حيث خسر في 13 مباراة حتى الآن وتعادل في واحدة.

وعلى استاد الشهيد جمال غانم في طولكرم، حقق "مركز عسكر" فوزا مستحقا على "مركز نور شمس" بأربعة أهداف دون رد.

وافتتح النجم المخضرم خالد سالم التسجيل لعسكر في الدقيقة 23، وأضاف عبد الرحمن قطناني الهدف الثاني في الدقيقة 58، قبل أن يسجل قسام مرشود الهدف الثالث في الدقيقة 69. وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل ضائع من عمر المباراة، نجح خالد سالم في تسجيل الهدف الثاني له والرابع لفريقه من ضربة جزاء.

ورفع "مركز عسكر" رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث، في حين تجمد رصيد "مركز نور شمس" عند 4 نقاط في المركز الحادي عشر قبل الأخير.

وعلى استاد الشهيد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، حقق "بيت أمر" فوزا مثيرا على "هلال أريحا" بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ليثأر من خسارته ذهابا بهدفين مقابل هدف.

وافتتح محمود مصلح عوض التسجيل لبيت أمر في الدقيقة الخامسة، ورد محمد خليل براهمة بهدف التعادل للهلال في الدقيقة 33. وقبل نهاية الشوط الأول، نجح رشيد عوض بوضع "بيت أمر" في المقدمة بتسجيله الهدف الثاني.

وفي الشوط الثاني، أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب "بيت أمر" رشيد عوض في الدقيقة 62، ورغم النقص العددي نجح الفريق بإضافة الهدف الثالث عن طريق معن أبو عياش في الدقيقة 68، وقلص زين صايل النتيجة لهلال أريحا في الدقيقة 76، وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل ضائع من عمر المباراة تمكن ياسر تيسير من تسجيل هدف التعادل، إلا أن مصلح محمد مصلح نجح في تسجيل هدف الفوز لبيت أمر بعدها بثلاث دقائق.

وقبل صافرة النهاية، طرد حكم المباراة لاعب "بيت أمر" حمزة عوض، لينهي الفريق المباراة بتسعة لاعبين.

ورفع "بيت أمر" رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع، في حين تجمد رصيد "هلال أريحا" عند 22 نقطة في المركز الخامس.

ويتأهل متصدر دوري الدرجة الأولى ووصيفه إلى دوري المحترفين، وتهبط الفرق الثلاثة التي تتذيل الترتيب لدوري الدرجة الثانية.