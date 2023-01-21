الهيئة الإدارية لنقابة أساتذة وموظفي جامعة بيرزيت تعلن عن اجراءات تصعيدية للأسبوع الثاني

وطن: أعلنت الهيئة الإدارية لنقابة أساتذة وموظفي جامعة بيرزيت عن الإجراءات النقابية التصاعدية للأسبوع الثاني، والتي تشمل استمرار مقاطعة النشاطات الأكاديمية باستثناء التدريس، وعدم تسليم العلامات وتنظيم أنشطة يومي الأربعاء والخميس.

وأوضحت النقابة في بيان صحفي بأن هذه الخطوات تأتي بسبب رفض إدارة الجامعة الإقرار والالتزام بحقوق العاملين المترتبة على استكمال تنفيذ اتفاق الكادر ثم الحوار حول آلية التنفيذ، ورفض ترصيد فرق الدينار عن مساهمات المؤمنين في صندوق التأمين الصحي، وعدم التجاوب مع توصيات الدوائر حول أعداد الطلبة في الشعب.

ولفتت إلى اجتماع الهيئة العامة بتاريخ 11/1/2023 والذي أوصى بـ"تصعيد النضال النقابي بتبني إجراءات نقابية متعددة ومتنوعة والتي بدأت تدريجيا منذ الأسبوع الماضي".

وقالت إن الإجراءات النقابية للأسبوع الثاني تشمل استمرار مقاطعة النشاطات الأكاديمية، باستثناء التدريس، بما فيه مقاطعة العمل في كافة اللجان الإدارية والأكاديمية، وتشمل:

- عدم الدعوة و أو المشاركة في لجان مجالس الدوائر والمراكز والمعاهد.

- عدم المشاركة في اجتماعات مجالس الكليات والدراسات العليا والمجلس الأكاديمي ولجان النظام والمشتريات.

- عدم المشاركة في لجان الجامعة، باستثناء اللجان التي قد يشكل توقف عملها خطورة على مجتمع الجامعة، أو يمس بمصالح العاملين.

ودعت النقابة أعضائها إلى الامتناع عن تسليم العلامات مع ضرورة إطلاع الطلبة عليها، موضحة أن "المقصود نشر العلامات وإظهارها للطلبة على ريتاج، دون القيام بإرسالها في نهاية الفصل".

وأكدت تعليق الدوام الإداري والأكاديمي، باستثناء التريس يوم الثلاثاء من الساعة 11 وحتى 2 بعد الظهر، والتوقف خلال هذا الوقت عن أداء أي مهمات إدارية أو استقبال الطلبة، وتنظيم وقفة أمام مبنى الرئاسة 11، يتبعها مؤتمر صحفي الساعة 11 والنصف.

وقررت أيضاً، تعليق الدوام الإداري والأكاديمي، باستثناء التدريس، يوم الخميس المقبل من الساعة 10 وحتى 1 ظهراً، والتوقف عن أداء أي مهمات إدارية أو استقبال الطلبة.