نقابة المحامين تعلن تعليق العمل الشامل طوال الأسبوع الجاري في كافة المحاكم والنيابات

وطن: قررت نقابة المحامين تعليق العمل الشامل طوال الأسبوع الجاري أمام محاكم الجنايات والمحاكم العسكرية والمحاكم الاستئنافية الجزائية ومحكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالقضايا الجزائية، والمحاكم العسكرية ومحكمة جرائم الفساد ومحاكم الأحداث على اختلاف درجاتها.

وأعلنت النقابة في بيان صحفي، عن تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم النظامية الحقوقية والجزائية والعسكرية والادارية ومحاكم التسوية والنيابات العامة والعسكرية، والمؤسسات العامة، دون أية استثناءات يوم الأربعاء المقبل.

ودعت للمشاركة في اعتصام مركزي بمحكمة بداية الخليل اعتباراً من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 3 من عصر يوم الأربعاء القادم، وعقد اجتماع مجلس النقابة في مقرها بمحافظة الخليل.

ولفت بيان النقابة الى أن المجلس سيبقى في حالة انعقاد دائم.

ولفتت النقابة إلى تأدية 500 محامٍ جديد للقسم القانوني، مشيرة إلى "استمرار حالة التنكر لكافة المطالب النقابية العادلة التي أعلنت عنها النقابة والتي لا تنفصل عن حقوق وحريات المواطنين العامة، والحقوق المشروعة لنقابة المحامين"، محذرة من "حالة التحريض وتأليب الرأي العام ضد نقابة المحامين".