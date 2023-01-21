الاحتلال يجدد اعتقال ياسر شماسنة إدارياً للمرة الثانية

وطن: جددت محكمة الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم السبت، الاعتقال الإداري بحق الأسير عماد ياسر شماسنة، من بلدة قطنة شمال غربي القدس، للمرة الثانية تواليًا.

وذكرت مصادر محلية، أن الاحتلال مدد الاعتقال الإداري (بدون تهمة) بحق الأسير "شماسنة" مدة 4 شهور قابلة للتجديد.

واعتقل جيش الاحتلال، الشاب عماد شماسنة، يوم 22 أيار/ مايو 2022، على حاجز طيّار "مفاجئ" بين بلدتي بدو والجيب، شمال غربي القدس، وحوّل بعد توقيفة 8 أيام للاعتقال الإداري مدة 6 شهور.