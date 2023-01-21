الاحتلال يقتحم قريتي الجلمة وزبوبا في جنين

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قريتي الجلمة وزبوبا، ونصبت حاجزا عسكريا، غرب جنين.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت القريتين، وانتشرت في الشوارع وبين كروم الزيتون، وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة النطاق، دون أن يبلغ عن وقوع اعتقالات، كما دارت مواجهات في قرية زبوبا أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت.

في السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخل قرية زبوبا وكثفت من تواجدها العسكري غرب جنين.