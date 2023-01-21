وفاة طفل جراء حادث دهس في بيت أمر شمال الخليل

وطن: توفي طفل يبلغ من العمر عاما ونصف العام، اليوم السبت، متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها أمس الجمعة، نتيجة حادث دعس في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن الطفل تعرض للدعس أثناء تواجده أمام منزله، من قبل أحد أقاربه أثناء قيادته لجرار زراعي، ما تسبب بإصابته بجروح بالغة الخطورة، نقل على إثرها إلى المستشفى، قبل أن يعلن الأطباء عن وفاته اليوم.

وأضاف ارزيقات، أنه تم إبلاغ النيابة العامة، ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور، للوقوف على أسبابه.