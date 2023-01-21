أندية عالمية تقاطع شركة "بوما" الالمانية لدعمها الاحتلال

وطن:ذكرت حركة مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي (BDS)، اليوم السبت، على صفحتها في "فيسبوك"، ان عدة نوادي رياضية عالمية الغت او تعهدت بعدم تجديد عقودها مع شركة "بوما" الالمانية وذلك استجابة للدعوة التي اطلتها الحركة لمقاطعة شركة "بوما" بسبب دعمها الاحتلال والاستيطان الاسرائيلي.

وقالت حركة المقاطعة "BDS" في منشور لها الى ان "بعض الأندية سجلت هدفا نظيفا في شباك شركة بوما راعية الاضطهاد والظلم، بإلغائها أو تعهدها عدم تجديد عقودها مع الشركة وهي : نادي قطر، فريق كرة القدم التابع لأكبر جامعة ماليزية، نادي تشستر، نادي لوتن، نادي فوريست غرين، نادي ليفربول، نادي مينيلمونتانت، نادي ويمبلدون، نادي كلابتون كوميونيتي، رابطة مشجعي نادي بالميراس، نادي باكو ريجور، نادي دونيجال سيلتيك".

وأوردت صفحة "حركة مقاطعة إسرائيل" منشورا آخر قالت فيه إن "شركة بوما تدعم نظام الاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيليّ الذي يستهدف قناصته الفلسطينيين في قطاع غزةّ المحاصر ويصيبهم مؤديا أحيانا لبتر أطرافهم. فمثلا، أنهت رصاصات العدوّ مسيرة اللاعب محمد خليل الرياضية بعد إصابته في كلتا ركبتيه".

وأشارت الحركة في منشور آخر إلى أن شركة "بوما" تدعي "توفير فرص للجميع من أجل التنافس في الرياضة"، لكن دعم نظام الاستعمار والأبارتهايد يعني العكس تماما؛ يعني توفير غطاء للعدو الذي قتل اللاعبين الفلسطينيين سعيد عودة ومحمد غنيم وثائر اليازوري وزيد غنيم وأحمد دراغمة، وحرمهم من الرياضة للأبد".

ووجّه لاعبو ولاعبات مركز شباب بلاطة رسالة إلى المدير التنفيذي الجديد لـ"بوما" قالوا فيها إن "بوما" أمامها خياران:

1) إما الانضمام إلى الإجماع العالمي المتنامي الرافض للتواطؤ مع نظام الاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيليّ، والذي يشمل الشركات التي تتحلى بالمسؤولية الاجتماعية.

2) أو تسجيل وصمة عار في تاريخ الشركة بصفتها داعمة لذلك النظام الذي يستهدف لاعبي كرة القدم الفلسطينيين ويقتلهم أو يبترهم.

وأورد لاعبو مركز "بلاطة" برسالتهم أنّه: "في أيار/ مايو 2021، وخلال اجتماع مساهمي ‘بوما‘ للحديث عن أرباح الشركة، قتل جنود الاحتلال الإسرائيلي زميلنا سعيد عودة البالغ من العمر 16 عامًا. كان سعيد لاعبا واعدا في فريقنا. حتى يومنا هذا، لحق بسعيد المزيد من لاعبي كرة القدم الذين استهدفهم رصاص العدوّ".

كيف تدعم "بوما" الاحتلال الإسرائيلي؟

جاء في موقع "حركة مقاطعة إسرائيل" أن "شركة بوما الألمانية تستمر في تواطؤها مع منظومة الاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيليّ وفي محاولاتها للتغطية على جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطينيّ وجرائمه ضد الإنسانية".

وأضافت الحركة أنه "عدا عن تورطها في دعم منظومة الاستعمار الإسرائيلية عن طريق دعمها المستمر لاتحاد كرة القدم الإسرائيليّ (IFA) الذي يضم في صفوفه ستة فرق تابعة لأندية مستعمرات (مستوطنات) إسرائيلية (على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967)، فإنها كذلك تتعاقد مع شركات إسرائيلية تعمل في المستعمرات، منتهكة بذلك معايير الأمم المتحدة الخاصة بدور الشركات في احترام حقوق الإنسان.

(المصدر- عرب 48)