25 مرشحا يتنافسون في انتخابات غرفة تجارة غزة التي بدأت اليوم

وطن: بدأت صباح اليوم السبت، عملية الاقتراع لانتخابات مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، ويتنافس فيها 25 مرشحا على مقاعد المجلس البالغة 13 مقعدا

وقال مدير عام الشؤون القانونية ورئيس لجنة الإشراف في وزارة الاقتصاد في غزة يعقوب الغندور، إن عدد المرشحين بلغ ٢٥ مرشحًا سيتم انتخاب ١٣ منهم.

وأوضح الغندور ان اصحاب حق الاقتراع ١٥٩١ شخصًا، تنطبق عليهم الشروط ويحق لهم الانتخاب، مشيرًا إلى أن الانتخابات تجري بالتوافق بين وزارة الاقتصاد في غزة والضفة الغربية واتحاد الغرف التجارية، وبالتزامن بين غرف غزة والضفة والقدس حسب جدول انتخابات متزامن.

وأشار الغندور إلى أن الانتخابات تأتي بعد مضي ٨ سنوات من الانتخابات السابقة للغرف التجارية.

ويُشرف وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي على العملية الانتخابية، وسيعقد مؤتمرا صحفيًا للحديث عن مجريات العملية في الغرف التجارية الصناعية.