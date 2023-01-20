قناة عبرية: حماس تعمل من أجل صفقة تبادل أسرى وفق 3 مسارات

وطن: ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الجمعة أن حركة حماس ، تعمل من أجل صفقة تبادل أسرى وفق 3 مسارت.

وبحسب قناة كان العبرية فان المسار الأول عبر ممارسة حرب نفسية بتأليب الرأي العام داخل صفوف المستوطنين، حيث نشرت عدة توثيقات عن الإسيرين الجنديين هشام السيد وأفيرا منغستو لمحاولة تحريك الملف والشارع ضد الحكومة لكنها فشلت لم تنجح في ذلك، حسب مزاعم القناة العبرية.

وأضافت القناة: "والمسار الثاني هو سياسي بمواصلة الاتصالات مع مصر والوسطاء للضغط لإبرام صفقة، حيث كانت حماس قريبة من عقد صفقة تبادل تتضمن الجنديين أفيرا منغيستو وهشام السيد مقابل الأسرى الذين خرجوا في صفقة شاليط وتم اعتقالهم مرة أخرى، والأسرى كبار السن والأطفال والنساء، لكن مع حل حكومة "بينيت-لابيد" انهارت هذه المفاوضات، أو إمكانية عقد صفقة تبادل أسرى تتضمن معلومات عن جثث الجنديين شاؤول أورون وهدار غولدين مقابل إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى، منهم من نفذ عمليات واتُهم في قتل مستوطنين".

وتابعت: "أما المسار الثالت فهو دخول جهازها العسكري في حالة تأهب قصوى لزيادة غلتها من الجنود الإسرائيليين بأي ثمن وأسرهم أحياء".

وأكملت: "في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية هم في حالة إنعقاد دائم ويتساءلون فيما إذا كانت حماس تخطط فعليًا لهكذا عملية، وهل هي قادرة على تحمل تبعات هذه العملية بشن عملية عسكرية ضد قطاع غزة؟ .