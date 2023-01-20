الاحتلال يحول منزلا في طورة لنقطة مراقبة

وطن: حولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، منزلا في قرية طورة بمنطقة يعبد جنوب غرب جنين إلى نقطة عسكرية.

وحولت قوات الاحتلال منزلا في قرية طورة المجاورة يعود للشقيقين محمد ونسيم حسن زيد الكيلاني إلى نقطة عسكرية، بعد أن أخلت منزل المواطن يونس زيد الذي حولته لمدة أربعة أيام لنقطة عسكرية، في سياق تضيق الاحتلال الخناق على المواطنين.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرى طورة، ونزلة زيد، ومركة، وعرانة، جنوب وشمال شرق جنين، وشنت حملة تمشيط واسعة فيها.