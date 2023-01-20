السعودية: لا تطبيع مع إسرائيل إلا بعد قيام دولة فلسطينية

وطن: أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن بلاده لن تقوم بالتطبيع مع "إسرائيل" من دون إقامة دولة فلسطينية.

وأوضح في تصريحات نشرتها وزارة الخارجية السعودية الجمعة عبر حسابها على تويتر "التطبيع والاستقرار الحقيقي لن يأتي إلا بإعطاء الفلسطينيين الأمل من خلال منحهم الكرامة وهذا يتطلب منحهم دولة".

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو التقى الخميس مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك سوليفان، وأجرى معه محادثات تركّزت على البرنامج النووي الإيراني وتطبيع العلاقات بين "إسرائيل" والمملكة العربية السعودية، وفق بيان صادر عن مكتبه.