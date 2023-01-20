شرطة الاحتلال تعتدي على وفد "فتح" في القدس بعد عودته من زيارة المحرر ماهر يونس

وطن: اعتدت شرطة الاحتلال، اليوم الجمعة، على وفد من حركة "فتح" كان في طريق عودته من عرعرة بعد تهنئة المناضل الأسير المحرر ماهر يونس بالإفراج عنه.

وأفاد شهود عيان، بأن شرطة الاحتلال أوقفت الحافلة التي كانت تقل وفد حركة "فتح" في القدس، واعتدت بالضرب على 4 أشخاص، واعتقلت 25 آخرين.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال افرجت عن المعتقلين وابقت على اثنين منهم فقط، فيما رافقت دورية شرطة الحافلة حتى وصولها إلى القدس.