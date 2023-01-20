أهالي الجولان المحتل: دول عربية تشترط علينا "الجنسية الإسرائيلية" لدخول أراضيها

وطن: قال أهالي الجولان العربي السوري المحتل، إنّ دولاً عربية اشترطت عليهم "حمل جنسية الاحتلال الإسرائيلي لدخول أراضيها".

وقال أهالي الجولان العربي السوري المحتل في بيان لهم، إلى أنّ "الدولة المصرية أبلغتهم بعد التواصل معها بإزالة شرط الحصول على الجنسية الإسرائيلية ورفضها قانون الضم الباطل".

وطالب الأهالي باقي الدول وخاصة العربية منها بأن تحذو حذو مصر بـ"إزالة شرط الحصول على الجنسية الإسرائيلية لدخول أراضيها".