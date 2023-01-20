ألمانيا تشترط اتفاق الحلفاء قبل إرسال دبابات ليوبارد لأوكرانيا

وطن: قالت ألمانيا إنها ستحتاج إلى اتفاق الحلفاء قبل إعطاء الضوء الأخضر لتسليم دبابات ألمانية الصنع إلى أوكرانيا، الأمر الذي بدد على ما يبدو آمال كييف في اتخاذ قرار سريع بهذا الشأن.

ويجتمع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي ودول أخرى في ألمانيا وسط تحذيرات من أن روسيا ستعاود قريبا تعزيز عمليتها المستمرة منذ 11 شهرا تقريبا.

وأعلنت الولايات المتحدة وفنلندا عن حزم مساعدات عسكرية كبيرة قبل اجتماع وزراء الدفاع في قاعدة رامشتاين الجوية الذي انصب التركيز فيه على ما إذا كانت ألمانيا ستسمح لدول أوروبا التي تستخدم دباباتها من طراز ليوبارد 2 بإعادة تصديرها إلى أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إنه لا يمكنه تحديد موعد محدد لاتخاذ قرار بشأن الدبابات، مضيفا أن ألمانيا مستعدة للتحرك بسرعة إذا تم التوصل إلى إجماع في الآراء بين الحلفاء.

وقال بيستوريوس “يجب تقييم جميع الجوانب الإيجابية والسلبية بعناية شديدة”، مضيفا أن القضية نوقشت اليوم الجمعة ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار بشأنها.

ولم يذكر بيستوريوس أسماء الحلفاء، إن وجدوا، الذين لا يوافقون على تزويد أوكرانيا بالدبابات، ولم يقدم تفاصيل عن إيجابيات مثل هذه السياسة وسلبياتها من وجهة نظره.

وبدا أن حكومة المستشار أولاف شولتس مترددة حتى الآن في السماح بإعادة تصدير الدبابات إلى أوكرانيا خوفا من استفزاز روسيا.

وعبر بعض المسؤولين الغربيين عن قلقهم من استيلاء روسيا على الأسلحة الغربية المتطورة وسرقة التقنية المستخدمة بها.

وقال الكرملين إن تزويد أوكرانيا بالدبابات لن يجدي نفعا وإن الغرب سوف يأسف “لوهمه” بأن كييف يمكن أن تنتصر في ساحة المعركة.