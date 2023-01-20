اتحاد العاملين العرب في وكالة " الاونروا" يبدي استعداده للحوار

وطن: أصدر اتحاد العاملين العرب في وكالة " الاونروا" بيانا اليوم الجعة اكدوا فيه استمرار الادارة العليا بممارسة كل أنواع الظلم والغطرسة واساليب التنمر بحق العاملين والاتحاد، لافتا الى ان الإدارة العليا تخرق قوانين ومبادئ الامم المتحدة وحق النقابات العمالية المكفولة والمشروعة عالمياً في خطوة غير مسبوقة على الاطلاق.

وقال الاتحاد في بيانه "لن نقبل الاهانة ولا الضيم ولن نسكت على هذه السياسات الظالمة مهما كلف الامر، استنادا الى النص القانوني من المادة (11) من مشروع قانون النقابات العمالية رقم () لسنة 2004".

وجدد الاتحاد تأكيده على ان التنظيم النقابي يهدف حماية الحقوق المشروعة لأعضاء النقابة والدفاع عن حقوقهم ورعاية مصالحهم وتحسين شروط وظروف عملهم بما في ذلك إجراء المفاوضات الجماعية وإبرام عقود العمل الجماعية.

وقال الاتحاد تعليقاً على رسالة المكتب التنفيذي في الاونروا بتاريخ 19-1-2023 للعاملين، ان الادارة العليا "سمحت لنفسها مراسله العاملين وقطعت التواصل ما بين الاتحاد واعضائه في الاقليم في سابقة خطيرة وغير قانونية، في محاولة منها لتحسين دورها وكأن الادارة هي حمامة سلام، ونسيت الادارة أن المسح قد تم في شهر 32022 واستمر التفاوض ما يقارب 10 شهور واعطى الاتحاد كل الفرص الممكنة عبر الحوار للوصول الى نتائج ايجابية ترفع الظلم عن العاملين، ولكننا جوبهنا بالرفض المتكرر لمطالبنا وعلى رأسها زيادة مجزية خاصة أن رواتب العاملين لم تتغير قيمتها في السوق منذ سنوات".

وتابع الاتحاد "حاولنا أيضا من خلال الحوار وتقديم ملاحظاتنا للإدارة عما جرى في المسح من تلاعب وتزوير حتى ان الادارة رفضت اعطائنا الآلية التي اعتمدتها في اخراج النتائج وهذا الامر كله دفع الاتحاد للبدء في خطوات احتجاجية متواضعة في البداية واعلنا بعد ذلك نزاع عمل بتاريخ 14-11-2022 وابلغنا الادارة اننا على استعداد للجلوس والحوار والتفاوض، قوبلت بتهميش ومماطلات مستمرة وقد حذرنا في رسالة ارسلت للإدارة قبل الدخول بإضراب بضرورة انهاء لعبة المفاوضات ووضع النقاط على الحروف، وأن الحوار بهذه الطريقة والاسلوب قد انتهى لكن الادارة استمرت بالمماطلة".

أما بخصوص موضوع رئاسة الشيخ جراح فقد أكد الاتحاد "حرصنا الشديد على كل ممتلكات وكالة الغوث لأنها مؤسستنا ونحن حريصون عليها أشد الحرص، ولو كانت الادارة حريصة على المؤسسة وسلامة العاملين كانت قد انهت الموضوع قبل الوصول لنزاع العمل".

وتابع البيان "ان الادارة ومن خلال بياناتها تدعي انها تحترم حقوق الاتحاد والعاملين وحقهم في ممارسة العمل النقابي بجميع اشكاله، وهنا نسأل الادارة عن اي احترام تتحدثون وعن اي حرية تعطونها وانتم المسؤولون عن ممارسة كل الاساليب لتدمير المؤتمر العام وانتم من بدأتم بالتنكيل باتحاد الضفة الغربية والعاملين من خلال التهديد والوعيد والخصومات التي لا تستند لا لعرف ولا لقانون ولا لاخلاق، ووفق النصوص القانونية لا يحق للإدارة اتخاذ هذه الاساليب لطالما اننا في نزاع عمل، وكما ذكرتم في رسالتكم ان الادارة تطلب من الاتحاد التحاور والاتحاد يرفض، فهذا افتراء وتجن كبير، فنحن نعلن للعاملين صباحا ومساء اننا جاهزون لحوار جدي وفوري وهذا الحوار يجب ان يفضي لزيادة او علاوة تنصف العاملين وفق ما تم الاتفاق عليه سابقا فهذه حقوقنا ولن نتنازل عنها".

وختم الاتحاد تأكيده "نحن نقول لا زالت الفرصة قائمة اليوم وغدا، لأن ذلك سيدفع ثمنه كل الاطراف فنحن كاتحاد وابناء مخيمات ولاجئين، كنا نتمنى ان لا نصل الى هذه المرحلة لان من يعيش في المخيمات هم ابنائنا وامهاتنا وآبائنا ونقول للإدارة ولكل من يصل اليه بيان الاتحاد نطمئنكم ان اتحادنا قوي وعصيا على الكسر ولن يقبل الإهانة".