إصابة 5 شبان بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

وطن: أصيب 5 شبان بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية، الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي انطلقت تنديدا باستمرار اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين في مختلف محافظات الوطن.

وقال الناطق الإعلامي في إقليم حركة فتح بقلقيلية مراد شتيوي إن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى لإصابة 5 شبان بالرصاص، وعشرات بالاختناق.