أهالي قرية جوريش يجبرون الاحتلال على إزالة البؤرة الاستيطانية عن أراضيهم

وطن: تصدى اهالي قرية "جوريش" شمال الضفة الغربية اليوم الجمعة لعشرات المستوطنين الذين أقاموا بؤرة استيطانية على اراضيهم.

ونجح الاهالي في اجبار الاحتلال على ازالة البؤرة الاستيطانية التي اقامها المستوطنون على أراضيهم.

واظهر مقطع مصور تجمع الاهالي في اراضيهم بينما رصد قيام قوات الاحتلال بتفكيك بعض "الكرفانات" التي نصبها المستوطنين.

واعتدى المستوطنون على مركبات المواطنين الذين تواجدوا على اراضيهم وتصدوا لهم منذ الصباح.