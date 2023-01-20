اصابات خلال مواجهات وتظاهرات ضد الاستيطان في عدة مناطق بالضفة

وطن: أصيب عشرات المواطنين خلال مواجهات ومسيرات ضد الاستيطان نظمت في بلدات بيتا وبيت دجن بمحافظة نابلس وكفر قدوم شرق مدينة قلقيلية.

واندلعت مواجهات في محيط جبل صبيح، عقب المسيرة الاسبوعية الرافضة للبؤرة الاستيطانية التي يقيمها الاحتلال على قمة الجبل، كما واندلعت مواجهات مماثلة في بلدة بيت دجن عقب مسيرة مماثلة ضد الاستيطان على اراضي البلدة.

ووفقا للهلال الاحمر الفلسطيني فان 18 مواطنا اصيبوا بحالات اختناق خلال المواجهات التي اندلعت في بلدتي بيتا وبيت دجن.

هذا واندلعت مواجهات مماثلة في بلدة كفر قدوم عقب المسيرة الاسبوعية الرافضة للاستيطان واغلاق مدخل البلدة لصالح المستوطنين