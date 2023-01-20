75 ألفا أدوا صلاة الجمعة في "الأقصى" بالقدس رغم قيود الاحتلال واجراءاته

وطن: أدى عشرات الالاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم قيود الاحتلال وإجراءاته العسكرية المشددة التي فرضها على أبواب المسجد، ومداخل البلدة القديمة من القدس المحتلة.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، اعداد المصلين بنحو 75 ألف مصلٍ، أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، من مختلف محافظات الضفة بما فيها القدس، وأراضي العام 48.

وكانت قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط الأقصى، منذ ساعات الصباح وتمركزت عند بواباته، وأوقفت عشرات المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العديد منهم من الوصول إلى المسجد.