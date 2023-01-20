"الشعبية" تلتقي فصائل لتشكيل ائتلاف مشترك

وطن: ذكرت مصادر أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عقدت أمس الخميس، اجتماعًا مع عدد من الفصائل الفلسطينية، ناقشت فيه ضرورة الاتفاق وطنيا لتشكيل ائتلاف على برنامج عمل وطني مشترك كاستراتيجية وطنية لمواجهة حكومة الاحتلال الفاشية وإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

وذكرت أنه جرى نقاش مستفيض ومعمق حول بنود البرنامج الوطني المشترك وآليات انجازه وستواصل الفصائل نقاشها للاتفاق نهائيا عليه، بما يشمل كافة اماكن تواجد الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.

وذكرت المصادر أن الاجتماع يخطط لبدء مرحلة جديدة من الكفاح.