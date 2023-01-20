د.عقل أبو قرع يكتب..الصحافة الفلسطينية والتركيز على أولويات الناس



بعيدا عن الشعارات والعناوين الكبيرة، تزخر حياة الناس بالكثير من القضايا والامور، وتؤثر هذه القضايا على الحياة اليومية للكثير من الناس، ومنها ما يؤثر على لقمة العيش للفرد ولأفراد العائلة وعلى الحياة الكريمة لهؤلاء الناس، ومن هذه القضايا ما كان نتاجا لنقاش ودراسات وقرارات من خلال صناع القرار من كافة القطاعات العام والخاص والاهلي، ومنها ما هو نتاج لأوضاع وتطورات وتداعيات وتراكمات متنوعة الت الى ما الت اليه من اوضاع.

وهنا يأتي الدور الاساسي للصحافة من خلال التتبع وبل الاشتراك أو الاقحام في مختلف هذه الامور التي سوف تصبح قرارات أو أوضاع، ومنها قضايا الاسعار والتشغيل والتعليم والرعاية الاجتماعية والصحية ومنها أوضاع مثل ما يحدث الان من تداعيات للتغيرات البيئية والمناخية في العالم علينا، فيما يتعلق بالمياه والتربة والانتاج الزراعي والطعام والنفايات والطاقة والامراض والآفات المختلفة، التي تفرزها ارتفاع الحرارة وقلة الامطار والتصحر وتقلب الجو وما الى ذلك.

والصحافة الحرة والموضوعية، هي التي تعالج القضية او المشكلة بدأ من اسبابها، ومن ثم المتابعة حتى توفير الحلول لها، وتلك التي تطارد المسؤول حتى كشف الحقيقة، وتلك التي تستطيع ان تدخل الى بيت المواطن والناس وتنال ثقتهم وبالتالي يدافعون عنها وعن حريتها، وتلك التي تهتم بأمور حياتية بسيطة، او بقضايا فردية منسية، ولكنها ذو بعد جماعي او مجتمعي، والصحافة الحرة هي التي تبني ثقافة الحرية والموضوعية والنزاهة والانتماء الى المواطن والبلد والمجتمع.

واذا كانت السياسة وبجوانبها وتبعاتها هي جزء من الحياة في بلادنا، فلا يعني هذا من قبل الصحافة، الابتعاد عن قضايا الناس اليومية المعيشية، ولكن العمل من اجل سبرها وتوفير الحلول لها، وبالأخص تلك القضايا، التي يمكن ان تحدث فرقا او تغييرا في حياتهم، وفي خضم السياسة التي نحياها، وبالتالي امتلاء الصحافة بهذه القضايا، تتناقص او حتى تندثر المساحة المتاحة التي من الممكن ان تعالج مثل هكذا قضايا في صحفنا اليومية، سواء من ناحية الاخبار، او التحليلات، او حتى ان المقالات هي في غالبها سياسي، والتقارير لا بد ان تعرج على الاحتلال والاستيطان والجدار والسياسة، وبالطبع الاخبار ان لم تكن مباشرة فأنها غير مباشرة تمس السياسة.

وربما يجادل البعض ان هذا هو واقعنا ووضعنا، ولكن هذا الواقع مستمر منذ سنين طويلة ويمكن ان يستمر لسنوات عديدة وطويلة، وبالتالي فأن اتاحة مساحة اوسع وابرز لقضايا تعالج قضايا الناس، من فقر ومن بطالة واسعار وتلوث وحوادث للسير ونفايات وامراض سارية او غير سارية واقساط المدارس والجامعات وسلامة الادوية والاغذية وقضايا عديدة تهم المواطن والمستهلك والقرية والمدينة والمخيم والحي والشارع، اعتقد ان ذلك مطلب يتردد على السنة

العديد من الناس وبأنواعهم، وهو الذي تراعيه او تركز علية الصحافة في كثير من المناطق في العالم.

حيث اننا نرى ونقرأ عن قضايا يومية حياتية للناس، في الصحف العالمية الكبرى، سواء اكان ذلك على شكل اخبار او تقارير او مقالات او دراسات مبنية على اسس علمية، تنبع من مراكز الابحاث والدراسات التي تتبع الصحافة بشكل مباشر، او بشكل تعاقدي معها، وتشد هذه القضايا المواطن، لأنها تعالج قضاياه التي يلمسها ويتوق الى ايجاد حلول لها، من قضايا تشمل الاقتصاد والبيئة والازدحام والضجيج والتعليم والسفر وما الى ذلك من امور حياتية، كم المواطن تواق الى مشاهدتها وقرائتها في الصحف اليومية وغير اليومية.

واذا كان موضوع الفساد وبأنواعه، وبأحجامه المختلفة، وبأشكاله المتعددة، شكل ويشكل مادة خصبة للصحافة، وكذلك مادة جذابة للناس للقراءة والمتابعة، فالسؤال هو هل قامت الصحافة الفلسطينية بتناول هذا الموضوع كما يستحق، سواء من خلال البحث والتنقيب وتوخي الدقة، ومن خلال عرض النتائج بموضوعية وبأسلوب علمي بعيدا عن التهريج والضجيج، اومن خلال المتابعة حتى الوصول الى نتائج وقرارات، اومن خلال تدريب او اعداد صحفيين متخصصين في هذا المجال.

وفي بلادنا، لا يوجد نقص او شح في عدد الصحفيين او الاعلاميين بشكل عام، بل تزخر بلادنا بالصحفيين، وفي كل المجالات، وتوجد كليات الصحافة والاعلام تقريبا في معظم الجامعات الفلسطينية، وتخرج الالاف من طلبة الصحافة والاعلام كل عام، وفي التخصصات الاعلامية المختلفة، وتوجد في بلادنا محطات الاذاعة الكثيرة والمتنوعة وتلفزيونات عديدة وصحف بأنواع واحجام وتوجهات مختلفة، وتعمل في بلادنا معظم الوكالات او محطات الاعلام والصحافة في العالم، وتتسابق محطات الاعلام الكبرى في العالم لإيجاد موقع قدم لها عندنا، وتقوم وبدون تردد بتشغيل الصحفي الفلسطيني.

ولا جدال ان الصحفي الفلسطيني، قد ابدع ونجح وهناك الكثير من الامثلة على الصعيد العربي والعالمي، ولكن المحور الاهم لنجاح اي صحفي هو تواصله او معايشته او معالجته قضايا المحيط الذي يحيا فيه، وقضايا المواطن الحياتية اليومية، وهموم المواطن الذي من المفترض ان يمثله، وقضايا البلد او المجتمع الذي نما وترعرع فيه، وبالتالي فأن السؤال الاهم، وفي ظل الزخم الصحفي الكثيف في بلادنا، هو هل نجح الصحفي الفلسطيني، ليس فقط في طرح قضايا وامور وشؤون الناس، ولكن هل نجح في متابعتها وفي الحصول ليس على اجابات لها، او على وعود مؤقتة وبراقة كما يتم في معظم الاحيان، ولكن هل نجح في ايجاد حلول لمصلحة المواطن، حلول تبقى وتدومن بعد الانتهاء من التحقيق او التقرير او المتابعة الصحفية؟

ومن خلال التركيز على قضايا الناس اليومية، فأن على الصحافة الفلسطينية ان تقلص مساحة ما له علاقة بالسياسة وامتداداتها، وكذلك ان تقلص مساحة ما لة علاقة بالندوات وورشات العمل والاجتماعات والتي في العادة يتم تغطيتها بشكل سطحي، وبأن تفرد مساحة اكبر لقضايا الناس، وبأن ترصد ميزانيات اعلى لتأهيل صحافيين متخصصين، ينقبون ويتابعون قضايا الناس اليومية البسيطة والحياتية، ويعملون من اجل ايجاد الحلول التي تعمل على حل مشاكل الناس، وبالتالي تزيد احترام الناس لها، ومن ثم تشدهم اكثر الى الصحفيين والى الصحافة، في وقت يصل الاهتمام بما تحوية الصحف هذه الايام من تكرار تحت عناوين مختلفة الى أقل الاهتمام.