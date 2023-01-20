(محدث).. احفاد وأتباع الحاخام دروكمان يقيمون بؤرة استيطانية على اراضي جوريش جنوب نابلس

وطن: اقدم مستوطنون فجر اليوم الجمعة على إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية جوريش جنوب شرق نابلس.

ووفقا لمصادر عبرية فان البؤرة اقيمت في منطقة حيوية تطل على الطريق الذي يربط الضفة بالداخل الفلسطيني وذلك بغية احباط أي مخططات فلسطينية.

واشارت الى ان المستوطنة اقيمت بمناسبة مرور 30 يوما على وفاة الزعيم الروحي للحركة "الصهيونية الدينية" في إسرائيل، الحاخام حاييم دروكمان.

وشارك في إقامة البؤرة الاستيطانية التي أطلق عليها المستوطنون اسم "أور حاييم" (نور الحياة)، حفيد الحاخام دروكمان الذي يعتبر من أكبر المحرضين على العرب والشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى عدد من أتباعه، وقال حفيده: "لقد قاتل جدي طوال حياته من أجل كل قطعة أرض في أرض إسرائيل، وكان دائمًا إلى جانب أولئك الذين يقاتلون من أجل الأرض"، على حد تعبره.

وأفادت هيئة البث العام الإسرائيلي ("كان 11") أنه مع إقامة البؤرة الاستيطانية في عتمة الليلة الماضية (الخميس - الجمعة)، انتقلت خمس عائلات إلى العيش فيها، ونقلت القناة عن المعتدين على الأرض الفلسطينية من أولئك الذين أقاموا المستوطنة قولهم إنهم اختاروا موقعها بهدف "قطع التتابع والتواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية".

وانتقل للسكن في البؤرة الاستيطانية كذلك "العديد من المستوطنين الذين ساعدوا في إنشائها"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، التي اشارت إلى أن الموقع الذي أقيمت عليه البؤرة الاستيطانية "إستراتيجي للغاية ويطل على الطريق العابر لمنطقة السامرة (شمالي الضفة المحتلة) الذي يربط الأغوار بالسامرة ووسط البلاد، وهي تهدف لمنع الترابط الجغرافي للأراضي التابعة للفلسطينيين في الضفة الغربية".

وبحسب الصحيفة فإن هذه هي أول بؤرة استيطانية "مهمة" تم إنشاؤها منذ تشكيل الحكومة الجديدة، وأثار تقرير الصحيفة التساؤلات حول ما إذا كان سيتم إخلاؤها، أو إذا كانت ستبقى للتوسع وتنتقل المزيد من عائلات المستوطنين للعيش فيها كما يخطط المستوطنين يوم غد، السبت.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن المستوطنين الذين شاركوا في إقامة البؤرة الاستيطانية، قولهم إن فكرة إقامة البؤرة الاستيطانية تولدت لديهم مع وفاة حاخام "الصهيونية الدينية"، دروكمان، "مدركين أن أفضل طريقة لإحياء ذكراه هي إقامة مستوطنة جديدة".