الاحتلال يخفض سعر البنزين ابتداء من يوم الاحد

وطن: وقع وزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، أمس، أومرا يقضي بخفيض سعر لتر البنزين بمقدار 10 أغورات ابتداء من يوم بعد غد الأحد.

جاء ذلك بموجب توقيع سموتريتش على أوامر مؤقتة تقضي بتخفيض ضريبة الشراء وضريبة المحروقات (البلو)، الأمر الذي يقضي بخفض سعر ليتر البنزين أوكتان 95 بالخدمة الذاتية ليصل إلى 6.84 شيكل.

وقال سموتريتش بعد التوقع على القرار الذي شاركه رئيس الحكومة، بينامين نتنياهو، على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي، إن الحكومة تتخذ "خطوة بعد الأخرى لمحاربة غلاء المعيشة".