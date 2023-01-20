مدير المخابرات الاميركية زار اوكرانيا سراً والتقى زيلينسكي

وطن: نقلت صحيفة "واشنطن بوست"، الخميس، عن مسؤول أميركي ومصادر أخرى مطلعة قولهم إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز سافر سراً إلى كييف مطلع الأسبوع للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وذكر تقرير الصحيفة أن بيرنز أطلع زيلينسكي على توقعاته بشأن الخطط العسكرية الروسية المقبلة.

وأضاف المسؤول الأميركي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "سافر المدير بيرنز إلى كييف، حيث التقى بنظراء في المخابرات الأوكرانية وكذلك الرئيس زيلينسكي وشدد على دعمنا المستمر لأوكرانيا ودفاعها في مواجهة العدوان الروسي".

وأحجم المسؤول عن الكشف عن موعد الزيارة.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، التي كانت أول من أورد النبأ، أن الزيارة حدثت في مطلع الأسبوع.

وأضاف تقرير الصحيفة أن بيرنز أطلع زيلينسكي على توقعاته بشأن الخطط العسكرية الروسية المقبلة، وذكرت أنه أقر أيضا بأنه في مرحلة ما سيصبح الحصول على المساعدة الأميركية أصعب.

كما ذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر أن زيلينسكي وكبار مسؤولي المخابرات الأوكرانية بحثوا خلال اللقاء إلى أي مدى يمكن أن تتوقع كييف استمرار المساعدات الغربية والأميركية بعد فوز الجمهوريين بأغلبية بسيطة في مجلس النواب الأميركي في انتخابات التجديد النصفي.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيلينسكي ومساعديه خرجوا من الاجتماع بانطباع أن دعم واشنطن لكييف لا يزال قويا.

حزمة مساعدات

وأعلنت الولايات المتحدة، الخميس، عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار دولار، تشمل خصوصا مئات المركبات المدرعة من أنواع مختلفة، لكنها لا تضم دبابات ثقيلة من طراز "أبرامز".

وبهذه الشريحة الجديدة، يرتفع إجمالي المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا إلى 26.7 مليار دولار منذ بدء الحرب في اوكرانيا في 24 فبراير.

(المصدر- سكاي نيوز)