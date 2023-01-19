بالتزامن مع اقتحام للمستوطنين.. قوات الاحتلال تعتدي على عدد من المواطنين في القدس

وطن: اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، على عدد من المواطنين في منطقة باب العامود بمدينة القدس المحتلة، بالتزامن مع اقتحام مجموعات من المستوطنين للمنطقة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتدت على مجموعة من الشبان المقدسيين الذين تجمعوا في المنطقة للتصدي لاقتحام المستوطنين، ومنعتهم من الجلوس على درجات باب العامود.

وأضافت المصادر أن مجموعات من المستوطنين اقتحمت منطقة باب العامود والبلدة القديمة من القدس المحتلة بحماية جنود وشرطة الاحتلال، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين الذي خرجوا للتصدي للاقتحام بصدورهم العارية.