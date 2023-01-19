مستشارو الأمن القومي لأميركا ودولة الاحتلال الاسرائيلي والبحرين والإمارات اجتمعوا لبحث الأمن والطاقة

وطن: اجتمع مستشارو الأمن القومي لكل من الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الاسرائيلي والإمارات والبحرين، اليوم، الخميس، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والأمن الإقليمي والعلاقات التجارية، بحسب ما جاء في بيان مشترك.

يذكر أن مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، كان قد وصل أمس، الأربعاء، في زيارة رسمية إلى دولة الاحتلال الاسرائيلي، واجتمع مع الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، أمس الأربعاء، ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، على أن يلتقي في وقت لاحق اليوم، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله.

وفي بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، جاء أن الاجتماع الرباعي لمستشاري الأمن القومي، عُقد "بشأن التعاون والتنسيق بعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك"، وأضاف أن "الحضور نقاشوا عددا من الشراكات الواعدة في المنطقة ومن ضمنها مجموعة I2U2 التي تضم دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية وجمهورية الهند ودولة الاحتلال الاسرائيلي، إضافة إلى ‘منتدى النقب‘ الذي عُقد مؤخرًا في أبو ظبي".

وأفادت بأن المشاركين بحثوا "التقدم المحرز بعد توقيع ‘اتفاق أبراهام‘، وسبل تعزيز التكامل الإقليمي، بما في ذلك مجالات الأمن الغذائي والمائي والطاقة النظيفة والتكنولوجيا الناشئة والعلاقات التجارية"، واتفقوا على "مواصلة العمل والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك".

وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو، في وقت سابق، أن مستشار الأمن القومي لدولة الاحتلال الإسرائيلي ورئيس هيئة الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة، تساحي هنغبي، عقد لقاءً افتراضيا برفقة سوليفان، جمعهما مع نظيريهما الإماراتي، طحنون بن زايد، والبحريني، ناصر بن حمد.

وأضاف البيان أن مستشاري الأمن القومي الأربعة صرحوا بـ"التزامهم بترسيخ ‘اتفاقيات أبراهام‘ كما وبحثوا في الخطوات العملية من أجل الترويج للمصالح المشتركة في المنطقة"، علما بأن سوليفان كان قد بحث مع نتنياهو في لقاء ثنائي ولقاءات أخرى موسعة "الخطوات التالية لترسيخ اتفاقيات أبراهام‘ وتوسيع دائرة السلام، مع التركيز على تحقيق انفراجة في العلاقات مع السعودية".

وأفاد البيان الصادر عن مكتب نتنياهو بأنه وسوليفان بحثا في سبل "التعامل المشترك لوقف البرنامج النووي الإيراني والأنشطة الإيرانية عبر المنطقة". وعبّر نتنياهو عن "شكره لالتزام الرئيس جو بايدن بعدم امتلاك إيران لأسلحة نووية".

كما رحب الاثنان بـ"أهمية العلاقات الإستراتيجية القائمة بين دولة الاحتلال الاسرائيلي والولايات المتحدة وبضرورة ترسيخها".

وحضر اللقاء الموسع من جانب دولة الاحتلال الإسرائيلي كل من وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، ورئيس مكتب رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي ، تساحي برافيرمان، ومستشار الأمن القومي، هنغبي؛ ومن الجانب الأميركي حضره مستشار الرئيس لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، وكذلك حضره سفيرا كلا الدولتين: السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، مايك هرتسوغ والسفير الأميركي لدى إسرائيل، توماس نايدس.

ولاحقًا، التقى رئيس جهاز الموساد لدولة الاحتلال الاسرائيلي ، دافيد برنياع، مع مستشار الأمن القومي الأميركي، سوليفان. وبحث الاثنان في "التحديات الإستراتيجية التي تواجه كلا الدولتين، والأهمية البالغة التي تكمن في استمرار التعاون بين الأجهزة الأمنية في سبيل التعامل معها".

وفي البيان الصادر عن مكتبه، اعتبر نتنياهو أن "الخطوات الأخيرة التي بادر إليها الفلسطينيون لدى المحافل الدولية تشكل هجومًا على دولة الاحتلال الاسرائيلي وتستدعي الرد من قبلنا"، في إشارة الطلب الفلسطيني بالحصول على رأي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من استمرار الاحتلال وتأثيره على الفلسطينيين، والذي صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة.

المصدر : عرب 48