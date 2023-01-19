"التعليم العالي" تدين اعتداء الاحتلال على مؤسسة "ميثاق"

وطن: أدانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعتداء قوات الاحتلال على مقر مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية (ميثاق) في القدس، والتي تتبع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية.

وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات هي استمرار لنهج الاحتلال في الاعتداء على المؤسسات الأكاديمية والبحثية، والذي يعد خرقاً واضحاً للمواثيق الدولية ذات العلاقة.

ودعت "التعليم العالي" المؤسسات الحقوقية والإنسانية والإعلامية لتحمل مسؤولياتها والعمل على فضح هذه الانتهاكات ومحاسبة الاحتلال.