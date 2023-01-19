الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من القدس بينهم خمسة أطفال

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، خمسة أطفال من حي رأس العامود جنوب القدس المحتلة، وشابين من مخيم شعفاط شمال شرق المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الحي واعتقلت خمسة أطفال بعد مداهمة منازل عائلاتهم، وهم: الشقيقان أحمد وأيهم نواف السلايمة، ومصطفى عقل السلايمة، ومعتز خضر السلايمة، ومحمد خليل السلايمة.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، واعتقلت شابين لم تعرف هويتهما بعد.