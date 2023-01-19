بنك الإسكان يعلن عن الفائزين بجوائز نهاية العام لحملة حسابات التوفير للعام 2022

وطن: أعلن بنك الإسكان في فلسطين عن نتائج السحب على الجائزة الكبرى السنوية لحسابات التوفير لشهر كانون أول 2022 والتي تبلغ قيمتها مليون شيقل وفازت بها السيدة “لبنى سعدي فايق جابر " صاحبة حساب التوفير لدى بنك الإسكان / فرع نابلس، وهي أم وتدير حضانة وروضة أطفال في مدينة نابلس.

وقد تم تسليم الجوائز في حفل نظمه البنك في فرع نابلس، حيث قام المدير الإقليمي أسامة حرزالله بتسليم الجائزة الكبرى للفائزة مباركا لها وشاكرا ثقتها ببنك الإسكان واختيارها له لادخار أموالها، وقد أكد حرز الله بأن الجائزة تأتي ضمن رؤية البنك بمكافأة عملائه الذين قاموا باختيار بنك الإسكان ليكون بنكهم الأول والمفضل ووضعوا ثقتهم به نظراً للخدمات المصرفية الشاملة والمميزة التي يقدمها لهم، كما تعبر هذه الجوائز عن مدى تقدير البنك لعملائه المدخرين، حيث يسعى البنك دائما من خلال هذه الحملات التحفيزية إلى تشجيع العملاء الحاليين على الادخار وزيادة ارصدة حسابات التوفير الخاصة بهم وكذلك المواطنين من غير العملاء ليقوموا بفتح حسابات توفير جديدة لدى أي من فروع البنك ومنحهم فرصا كبيرة لربح أحد الجوائز العديدة التي يقدمها البنك لأصحاب هذه الحسابات.

وأشار حرز الله أن حملات جوائز حسابات التوفير التي يطلقها بنك الاسكان مستمرة منذ سنوات وسيكون للعام 2023 نصيب منها بحملة ستكون حاضرة بقوة تحمل في طياتها جوائز مميزة تقدم لعدد كبير من الفائزين، حيث جاري التحضير لإطلاقها خلال شهر أذار من العام 2023 فترقبوا الأفضل لعملاء بنك الإسكان بحملات وجوائز قيمة نعدكم بها.

ومن الجدير بالذكر بـأن مجموع الجـوائز النقـدية التي قدمها بنك الاسـكـان في فلسطين لحسابات التوفير للعام 2022 وصلت الى 2,320,000 شيقل ولعدد 56 فائز، علما بأن الحملة عملت على تقديم جائزة أسبوعية طوال فترة الحملة بقيمة 10,000 شيقل أسبوعيا لفائز واحد، وجائزة بقيمة 100,000 شيقل شهريا لفائز واحد، وكذلك جائزة بمنتصف العام بقيمة 250,000 شيقل ولفائز واحد، والجائزة الكبرى في نهاية العام مليون شيقل ولفائز واحد.

كما قدم البنك خلال الحملة جوائز ترضية بقيمة 50,000 شيقل لعشرة فائزين في شهر حزيران بواقع 5,000 شيقل لكل فائز وكذلك 50,000 شيقل لعشرة فائزين في شهر كانون أول بواقع 5,000 شيقل لكل فائز ليكون اجمالي جوائز الترضية 100,000 شيقل.

هذا ويتيح بنك الإسكان للعملاء الحاليين والجدد الراغبين بالاشتراك في حملات جوائز حسابات التوفير السنوية، فتح حسابات التوفير في أي من فروع البنك المنتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما ويتيح للعملاء ممن يمتلكون حسابات حالية لدى البنك بالتحويل من حساباتهم الأخرى لحساب التوفير الخاص بهم عبر تطبيق إسكان موبايل ISKAN Mobile أو إسكان اون لاين.

وتجدر الإشارة الى ان بنك الإسكان من السباقين في طرح جوائز حسابات التوفير سنوياً، كما وأن البنك في كل حملة يؤكد على اهتمامه بعملائه من أصحاب حسابات التوفير، حيث جاءت هذه الحملة بشكل أساسي تقديرا لعملاء البنك على ادخارهم في بنك الإسكان، ولولائهم الدائم وثقتهم بخدمات البنك المصرفية المتعددة والمتميزة.