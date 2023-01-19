النبالي والفارس تطلق حملة "المعنى" لتشجيع القراءة وتبادل الكتب

وطن: أطلقت شركة النبالي والفارس للعقارات حملة "المعنى" لتشجيع القراءة وتبادل الكتب، بالتعاون مع المكتبات العامة، ومكتبات الجامعات والمدارس.

وتأتي هذه الحملة استكمالاً لفعاليات "برنامج النبالي والفارس لدعم التعليم" الذي أطلقته الشركة في العام الماضي 2022، وتركز الحملة على المساهمة والتبرع بالكتب لتشجيع القراءة وكسب الخبرات من الكتب المتبادلة.

وتسعى شركة النبالي والفارس من خلال حملة "المعنى" إلى إنشاء مكتبات في المدارس المهمشة ودعم حلقات القراءة في المكتبات العامة وتقديم المكافآت والجوائز للقراء.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة النبالي والفارس للعقارات المهندس خالد الفارس أن الشركة مهتمة جداً في دعم قطاع التعليم لأنه يشكل الركيزة الأساسية في بناء الوطن والمواطن، وبناء الأجيال وتطوير مهاراتهم.

وركز الفارس على ضرورة تحفيز الشباب والأطفال وتشجيعهم على القراءة لما لها من أهمية في إعمال العقل وزيادة الثقافة وتطوير المهارات.

وأكد المدير العام للشركة المهندس عماد الخطيب على استمرار الشركة في دعم التعليم ضمن البرنامج الذي تم اطلاقه خلال العام الماضي، وأن القراءة غذاء العقل ومفتاح الثقافة التي من شأنها الارتقاء بالأجيال.

وأشار الخطيب على ضرورة الاهتمام بموضوع القراءة، مبيناً الانشطة والفعاليات التي قامت بها الشركة ضمن برنامج دعم التعليم، من توزيع الحقائب المدرسية وتكريم المعلمين المتميزين، وتقديم المساعدة لعدد من المدراس، إلى جانب إطلاق منحة المهندس خالد الفارس للهندسة في الجامعات الفلسطينية.